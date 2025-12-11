Interruzioni idriche a Francavilla al mare | notti senz' acqua

A causa della riduzione della portata della sorgente Val di Foro e dell’aumento dei consumi, alcune zone di Francavilla al Mare stanno vivendo interruzioni idriche straordinarie, con notti senz'acqua e chiusure temporanee delle linee. L'Aca ha predisposto interventi mirati per gestire la situazione e garantire il servizio nei limiti delle possibilità.

Chiusure idriche straordinarie in alcune vie di Francavilla al Mare. A causa della riduzione di portata della sorgente Val di Foro, associata all’aumento di consumi che si registrano nel distretto servito dal serbatoio Ponte Radio - Paese Alto, l'Aca ha previsto diverse chiusure iniziate già. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Le continue interruzioni idriche stanno creando disagi ai residenti e alle attività turistiche, a pochi giorni dall’accensione delle luminarie natalizie - facebook.com Vai su Facebook

Bardi: "Non ci sarà un inasprimento delle interruzioni idriche" - "Siamo al lavoro per fronteggiare l'emergenza mettendo in campo soluzioni che ci consentiranno, con tutta probabilità, di evitare un inasprimento delle interruzioni idriche". Secondo ansa.it

