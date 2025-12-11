Inter troppo discontinua e la soluzione ad oggi sembra essere solo una

L'Inter ha mostrato una prestazione altalenante nelle prime fasi della gestione Chivu. La squadra ha evidenziato diverse difficoltà, rendendo evidente la necessità di trovare soluzioni efficaci per migliorare la continuità e la qualità del gioco. La situazione richiede interventi mirati per garantire un rendimento più stabile e competitivo.

Inter News 24 Inter apparsa troppo discontinua in questi primi mesi della gestione Chivu, e la soluzione per il momento sembra essere solamente una. Il peso degli scontri diretti persi in questa stagione è innegabile per l’ Inter di Cristian Chivu. Questa serie negativa rappresenta il rimpianto principale dei nerazzurri, che hanno lasciato per strada punti cruciali sia in campionato che in Champions League. Ma il Corriere dello Sport di oggi sottolinea un dettaglio ancora più significativo della stagione: la quasi totale assenza di pareggi. LE ULTIME SULL’INTER Una squadra da tutto o niente. L’ Inter sta vivendo una stagione da “tutto o niente”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter troppo discontinua, e la soluzione ad oggi sembra essere solo una

L’Inter continua ad essere troppo fragile nei big match e ieri, contro un Liverpool rinnovato nel modulo e nel gioco, le occasioni per segnare sono state davvero troppo poche. - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter continua a essere troppo fragile nei big match e ieri, contro un Liverpool rinnovato nel modulo e nel gioco, le occasioni per segnare sono state davvero troppo poche. Vai su X