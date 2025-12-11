Inter sfortunata nei big match Ma le distrazioni sono…

L'Inter continua a incontrare difficoltà nei grandi incontri, mostrando una certa sfortuna che ne ha influenzato le prestazioni. Tuttavia, analizzare le cause delle sconfitte evidenzia come anche le distrazioni possano aver giocato un ruolo determinante nel risultato. Un approfondimento sulle ragioni di questa serie di risultati sfavorevoli, tra sfortuna e errori mentali.

Inter News 24 Continuano a far discutere i problemi incontrati dall’Inter nei big match: la squadra di Chivu è piuttosto sfortunata, anche se le distrazioni sono.. Nonostante non si sia ancora a metà stagione, l’ Inter di Cristian Chivu ha già collezionato sei sconfitte tra campionato e Champions League. Escludendo l’Udinese, le altre cinque sono arrivate tutte contro squadre di alta classifica, sollevando un interrogativo cruciale: l’ Inter soffre di un vero “mal di grandi” o è solo vittima di sventure? QUI LE ULTIME SULL’INTER L’asticella si alza, i nerazzurri cadono. Il Giornale definisce il dato “inquietante”: Juventus, Napoli e Milan in Italia, Atlético Madrid e Liverpool in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com