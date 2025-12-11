Inter se l’asticella si alza la fa cadere | con le grandi solo ko

L'Inter fatica a mantenere il passo contro le grandi squadre, sia in Italia che in Europa. Quando l'asticella si alza, i nerazzurri spesso inciampano, lasciando spazio a Juventus, Napoli, Milan, Atletico Madrid e Liverpool. Un dato che solleva interrogativi sul rendimento dei nerazzurri di fronte alle sfide più impegnative.

Inter davvero col mal di grandi o solo Inter che incrocia grandi sventure? Intanto, il dato resta inquietante: Juventus, Napoli e Milan in Italia, Atletico Madrid e Liverpool in Europa, quando l’asticella si alza, i nerazzurri la fanno cadere. Troppe 5 sconfitte per essere un caso (in contabilità c’è poi anche quella con l’Udinese, che però grande non è). Eppure ogni volta o quasi c’è la spiegazione buonista a riempire quel che ancora manca nel famoso bicchiere: il tuo portiere che sbaglia (Juventus), quello degli altri che fa i miracoli (Milan), un rigore inventato (Napoli) e poi una distrazione fatale (Atletico) e giù con l’elenco dei rimpianti, i pali e le occasioni sprecate, il possesso e l’estetica, che però non fanno classifica perché le partite si vincono con i gol e non con i meriti presunti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it