Inter se l’asticella si alza la fa cadere | con le grandi solo ko
L'Inter fatica a mantenere il passo contro le grandi squadre, sia in Italia che in Europa. Quando l'asticella si alza, i nerazzurri spesso inciampano, lasciando spazio a Juventus, Napoli, Milan, Atletico Madrid e Liverpool. Un dato che solleva interrogativi sul rendimento dei nerazzurri di fronte alle sfide più impegnative.
Inter davvero col mal di grandi o solo Inter che incrocia grandi sventure? Intanto, il dato resta inquietante: Juventus, Napoli e Milan in Italia, Atletico Madrid e Liverpool in Europa, quando l’asticella si alza, i nerazzurri la fanno cadere. Troppe 5 sconfitte per essere un caso (in contabilità c’è poi anche quella con l’Udinese, che però grande non è). Eppure ogni volta o quasi c’è la spiegazione buonista a riempire quel che ancora manca nel famoso bicchiere: il tuo portiere che sbaglia (Juventus), quello degli altri che fa i miracoli (Milan), un rigore inventato (Napoli) e poi una distrazione fatale (Atletico) e giù con l’elenco dei rimpianti, i pali e le occasioni sprecate, il possesso e l’estetica, che però non fanno classifica perché le partite si vincono con i gol e non con i meriti presunti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Appena l'asticella si alza iniziano i problemi .Ieri sera contro un Liverpool decimato da beghe interne l'Inter ha fatto un tiro in porta ,ha simulato come suo solito, ha reclamato come sempre per una decisione arbitrale giusta .In Italia ,a loro,non li fischiano quei ri
Tre indizi fanno una prova,: ? Atletico Madrid - Inter: Gol spagnolo nasce da un evidente controllo col braccio! ? Inter - Liverpool tiro di Bisseck fermato col braccio da Van Dijk ? Inter - Liverpool calcio di rigore per simulazione di Vriz Certo ieri non abbiam