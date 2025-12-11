Inter Liverpool tutta l’onestà di Mac Allister | Per me non è rigore spero che quando capiterà al contrario anche gli avversari…

Alexis Mac Allister ha espresso la sua sincerità riguardo al rigore concesso durante la partita tra Inter e Liverpool, sottolineando la sua opinione che non fosse un fallo netto. Le sue parole riflettono un senso di onestà e rispetto per il gioco, auspicando che anche in futuro, se dovesse capitare il contrario, gli avversari mostrino la stessa integrità.

Inter News 24 Inter Liverpool, tutta l’onestà di Mac Allister: le parole del centrocampista dei Reds sul calcio di rigore concesso nei minuti finali. Anche dal fronte dei vincitori arrivano ammissioni che aumentano il rammarico in casa Inter. Alexis Mac Allister, campione del mondo argentino e perno del centrocampo del Liverpool, ha mostrato grande onestà intellettuale analizzando l’episodio chiave di San Siro ai microfoni di Fox Sports. Il giocatore dei Reds ha confessato che, a suo avviso, quella trattenuta non era sufficiente per decretare la massima punizione, evidenziando come in Premier League un contatto simile non verrebbe mai sanzionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, tutta l’onestà di Mac Allister: «Per me non è rigore, spero che quando capiterà al contrario anche gli avversari…»

