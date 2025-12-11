Inter Liverpool scelte dubbie di Chivu e tanti limiti emersi nel big match

Internews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel big match tra Inter e Liverpool, le scelte di Cristian Chivu sono state al centro delle critiche, evidenziando limiti e decisioni discutibili. Il Corriere della Sera analizza come queste scelte abbiano influenzato l'esito della partita, sottolineando le difficoltà affrontate dai nerazzurri in un contesto di alta tensione europea.

Inter News 24 Inter Liverpool, il Corriere della Sera evidenzia come alcune decisioni di Cristian Chivu abbiano inciso sul ko europeo. La sconfitta dei nerazzurri contro il Liverpool non è stata determinata soltanto dal rigore contestato nel finale. Come riportato dal Corriere della Sera, nel mirino entrano anche alcune decisioni di Cristian Chivu, tecnico classe 1980 alla sua prima esperienza sulla panchina della squadra meneghina in Champions League. Il quotidiano sottolinea come il problema ricorrente dei big match, già visto in Serie A, sembri essersi trasferito anche sul palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter liverpool scelte dubbie di chivu e tanti limiti emersi nel big match

© Internews24.com - Inter Liverpool, scelte dubbie di Chivu e tanti limiti emersi nel big match

inter liverpool scelte dubbieInter-Liverpool, Cristian Chivu ha scelto gli uomini per battere i Reds - Nessun dubbio sulla formazione titolare. msn.com scrive

inter liverpool scelte dubbieDove vedere Inter-Liverpool in tv: le probabili formazioni - In mezzo al campo Mac Allister e Gravenberch, in difesa coppia centrale formata ... Come scrive today.it