Inter-Liverpool non va secondo i piani di Chivu | Ma il rigore è scandaloso

Nel match di Champions League tra Inter e Liverpool, la decisione arbitrale ha suscitato molte polemiche. Fabio Capello ha definito “scandaloso” il rigore assegnato ai Reds, che ha deciso la partita allo scadere. Chivu e altri analisti hanno analizzato gli episodi chiave, evidenziando le controversie che hanno caratterizzato l'incontro.

L'analisi a caldo del big match di Champions vinto dai Reds allo scadere "È scandaloso". Lo ha detto Fabio Capello commentando il rigore che ha deciso la sfida tra Inter-Liverpool. Un rigore a dir poco generoso che l'arbitro Zwayer ha assegnato dopo il richiamo del Var al monitor. Un intervento, quello del Var, che appare del tutto inspiegabile. L'arbitro tedesco era ben posizionato e aveva giudicato evidentemente non fallosa la trattenuta della maglia di Wirtz da parte di Bastoni. Va detto che l'Inter non ha ripetuto la grande prova di sabato scorso col Como.

