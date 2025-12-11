Inter-Liverpool non va secondo i piani di Chivu | Ma il rigore è scandaloso

Calciomercato.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Champions League tra Inter e Liverpool, la decisione arbitrale ha suscitato molte polemiche. Fabio Capello ha definito “scandaloso” il rigore assegnato ai Reds, che ha deciso la partita allo scadere. Chivu e altri analisti hanno analizzato gli episodi chiave, evidenziando le controversie che hanno caratterizzato l'incontro.

L’analisi a caldo del big match di Champions vinto dai Reds allo scadere “È scandaloso”. Lo ha detto Fabio Capello commentando il rigore che ha deciso la sfida tra Inter-Liverpool. Un rigore a dir poco generoso che l’arbitro Zwayer ha assegnato dopo il richiamo del Var al monitor. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Un intervento, quello del Var, che appare del tutto inspiegabile. L’arbitro tedesco era ben posizionato e aveva giudicato evidentemente non fallosa la trattenuta della maglia di Wirtz da parte di Bastoni. Va detto che l’Inter non ha ripetuto la grande prova di sabato scorso col Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter liverpool non va secondo i piani di chivu ma il rigore 232 scandaloso

© Calciomercato.it - Inter-Liverpool non va secondo i piani di Chivu: “Ma il rigore è scandaloso”

inter liverpool secondo pianiPagelle Inter-Liverpool 0-1: Bastoni ingenuo, Thuram e Lautaro non pervenuti, Calha e Acerbi ko - Inter sconfitta in casa del Liverpool, decide un rigore concesso per fallo di Bastoni; Thuram e Lautaro inconcludenti, Calhanoglu e Acerbi costretti a uscire ... Scrive sport.virgilio.it

inter liverpool secondo pianiInter-Liverpool 0-1: un rigore di Szoboszlai condanna i nerazzurri a San Siro - Liverpool di Martedì 9 dicembre 2025: decisivo un rigore assegnato per fallo di Bastoni su Wirtz e trasformato con freddezza da Szoboszlai ... Lo riporta calciomagazine.net