Inter Liverpool il rigore su Wirtz continua a far discutere | arriva anche la posizione dell’Uefa Ecco chi ha sbagliato

Il rigore assegnato all’Inter contro il Liverpool continua a sollevare polemiche, con l’Uefa che interviene sulla questione. La decisione del VAR e le sue implicazioni sono al centro del dibattito, alimentando tensioni tra le parti coinvolte. La partita rimane un argomento di discussione, evidenziando le controversie legate alle decisioni arbitrali nella Champions League.

Inter Liverpool, il rigore assegnato ai Reds continua a far discutere. Per l’Uefa l’errore è stato commesso principalmente dal Var La notte di Champions che ha visto protagonista la sfida Inter Liverpool continua a far discutere e a lasciare strascichi pesanti nell’ambiente nerazzurro. La sconfitta maturata a San Siro brucia ancora, soprattutto per le modalità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Liverpool, il rigore su Wirtz continua a far discutere: arriva anche la posizione dell’Uefa. Ecco chi ha sbagliato

