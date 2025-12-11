Inter Lautaro | Esposito lasciatelo tranquillo per lo scudetto c’è la Roma

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter dal 2018, è uno dei protagonisti principali della squadra nerazzurra. Con determinazione e grinta, si è affermato come simbolo del club, entrando nell’élite dei migliori marcatori nella storia dell’Inter. Nel frattempo, ha commentato con fermezza le questioni di mercato e le rivali per lo scudetto, in particolare la Roma.

Lautaro Martinez, ormai all’Inter dal 2018, è diventato il simbolo della squadra nerazzurra, per determinazione e grinta che lo hanno fatto entrare nell’Olimpo dei migliori marcatori della storia della Beneamata. L’argentino è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards di Milano con il premio Performance che ha commentato così: “È importante quello che sono riuscito a fare con lavoro e sacrificio. Da piccolo ho vissuto momenti difficili e la mia famiglia mi è stata vicina. Ogni volta che gioco corro per loro e per rendere felice un popolo che è sempre con noi “. Poi prosegue: “ Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, vediamo la crescita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu