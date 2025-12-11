Inter infortunio al bicipite femorale per Acerbi | il comunicato del club

Durante la recente partita tra Inter e Liverpool, la squadra nerazzurra ha affrontato non solo una sconfitta, ma anche problemi fisici. Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu sono usciti anticipatamente dal campo a causa di infortuni, suscitando preoccupazione tra tifosi e staff tecnici. Di seguito il comunicato ufficiale del club riguardo alla condizione del difensore.

La partita tra Inter e Liverpool, oltre alla sconfitta, ha portato preoccupazione tra i nerazzurri; sia Francesco Acerbi, sia Hakan Calhanoglu, infatti, si sono ritrovati a dover uscire dal campo anzitempo a causa di un infortunio. Per il centrocampista si tratterebbe di un problema di natura muscolare, che non ha richiesto esami specifici. Stando a quanto riportato da Sky, Calhanoglu dovrebbe saltare soltanto la trasferta di Genova, mentre potrebbe tornare disponibile per il match di Supercoppa Italiana che si terrà a Ryad il 19 dicembre contro il Bologna. Diversa invece la natura dell’infortunio di Francesco Acerbi: il difensore uscito al 31? del match dolorante, ha riportato un risentimeto al bicipite femorale che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane, addirittura per un mese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, infortunio al bicipite femorale per Acerbi: il comunicato del club

