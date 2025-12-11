Inter Dumfries con la valigia in mano | a gennaio o a giugno?

Denzel Dumfries è al centro di rumors sul suo futuro, con voci che lo indicano vicino a un cambio di maglia. L’esterno olandese, recentemente coinvolto in un cambio di entourage, alimenta le speculazioni sul momento più opportuno per la sua eventuale cessione, tra gennaio e giugno. Mentre l’Inter cerca di rialzarsi dopo la sconfitta contro il Liverpool, il suo destino resta incerto.

L'esterno olandese è fresco di cambio di assetto del suo entourage e le voci sul suo futuro impazzano: ecco come stanno le cose Mentre la squadra continua a leccarsi le ferite dopo la cocente sconfitta interna patita contro il Liverpool nell'ultimo turno della fase a campionato della Champions, continua a tenere banco la situazione legata a Denzel Dumfries. Dumfries con la valigia in mano (IA) – Calciomercato.it Fermo dal 13 novembre scorso per un problema alla caviglia, l'allenatore Cristian Chivu non ha saputo dire quando tornerà a disposizione. L'esterno destro sente ancora dolore e non sarà disponibile per un periodo indefinito.