Inter Chivu nei guai | 1 mese di stop per un Big
L'Inter affronta una fase complicata con il suo difensore Chivu, che rischia uno stop di un mese a causa di un infortunio. La notizia arriva in un momento cruciale della stagione, mettendo a rischio la partecipazione ai prossimi impegni di campionato e coppa. La squadra dovrà ora fare i conti con questa assenza inattesa.
Pessime notizie in casa Inter in vista dei prossimi impegni di campionato e Coppa: ora Chivu è davvero nei guai. Nonostante il ko interno contro il Liverpool nella sfida valida per la sesta giornata, l’ Inter è sempre più vicina alla qualificazione ai playoff di Champions League. I nerazzurri sono al momento sesti nella graduatoria generale con 12 punti e il prossimo 20 gennaio proveranno a chiudere la pratica in casa proprio contro la capolista del torneo, ovvero l’Arsenal. Chivu (Ansa) – Tvplay.it Gara attesissima e particolarmente complicata, in cui potrebbe mancare uno degli uomini più importanti della rosa a disposizione di Chivu, ovvero Acerbi. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Ingenuità, errori individuali e mancanza di un trascinatore nelle partite chiave: l'Inter di Chivu vince o perde, ma non pareggia mai
Inter in crisi nei big match? Chivu si dichiara tranquillo anche se l'obiettivo è sempre quello di migliorare
Guaio Inter, che tegola per Chivu: si ferma un big! - Apprensione durante la sfida tra nerazzurri e Reds: stop inatteso per uno dei pilastri di mister Christian Chivu
Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1 - 1 ed è la seconda sconfitta di fila in Champions League per i nerazzurri.