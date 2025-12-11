Inter Chivu nei guai | 1 mese di stop per un Big

L'Inter affronta una fase complicata con il suo difensore Chivu, che rischia uno stop di un mese a causa di un infortunio. La notizia arriva in un momento cruciale della stagione, mettendo a rischio la partecipazione ai prossimi impegni di campionato e coppa. La squadra dovrà ora fare i conti con questa assenza inattesa.

Pessime notizie in casa Inter in vista dei prossimi impegni di campionato e Coppa: ora Chivu è davvero nei guai. Nonostante il ko interno contro il Liverpool nella sfida valida per la sesta giornata, l' Inter è sempre più vicina alla qualificazione ai playoff di Champions League. I nerazzurri sono al momento sesti nella graduatoria generale con 12 punti e il prossimo 20 gennaio proveranno a chiudere la pratica in casa proprio contro la capolista del torneo, ovvero l'Arsenal. Chivu (Ansa) – Tvplay.it Gara attesissima e particolarmente complicata, in cui potrebbe mancare uno degli uomini più importanti della rosa a disposizione di Chivu, ovvero Acerbi.