Inter Champions League la corsa alle prime 8 non sembra più impossibile Cosa serve ai nerazzurri

Nonostante le recenti sconfitte, l'Inter di Chivu mantiene vive le speranze di qualificarsi tra le prime otto nella Champions League. La squadra nerazzurra continua a credere nella possibilità di ottenere un pass diretto agli ottavi, puntando su miglioramenti e determinazione per rafforzare la propria posizione nella competizione.

Inter News 24 Inter Champions League: nonostante le due sconfitte, la squadra di Chivu resta pienamente in corsa per l'accesso diretto alla fase a eliminazione. Nonostante la squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra, abbia incassato due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Liverpool, la possibilità di chiudere il girone unico tra le prime otto resta concreta. La classifica attuale vede i nerazzurri in sesta posizione con 12 punti, un bottino costruito grazie a un avvio brillante nelle prime quattro giornate. Finora il cammino europeo della formazione milanese è stato caratterizzato da prestazioni molto solide contro avversarie alla portata: 2-0 contro l'Ajax, 3-0 sullo Slavia Praga, 4-0 sull'Union Saint-Gilloise e 2-1 contro il Kairat.

