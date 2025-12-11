Inter Champions League la corsa alle prime 8 non sembra più impossibile Cosa serve ai nerazzurri

Internews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le recenti sconfitte, l'Inter di Chivu mantiene vive le speranze di qualificarsi tra le prime otto nella Champions League. La squadra nerazzurra continua a credere nella possibilità di ottenere un pass diretto agli ottavi, puntando su miglioramenti e determinazione per rafforzare la propria posizione nella competizione.

Inter News 24 Inter Champions League: nonostante le due sconfitte, la squadra di Chivu resta pienamente in corsa per l’accesso diretto alla fase a eliminazione. Nonostante la squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra, abbia incassato due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Liverpool, la possibilità di chiudere il girone unico tra le prime otto resta concreta. La classifica attuale vede i nerazzurri in sesta posizione con 12 punti, un bottino costruito grazie a un avvio brillante nelle prime quattro giornate. Finora il cammino europeo della formazione milanese è stato caratterizzato da prestazioni molto solide contro avversarie alla portata: 2-0 contro l’Ajax, 3-0 sullo Slavia Praga, 4-0 sull’Union Saint-Gilloise e 2-1 contro il Kairat. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter champions league la corsa alle prime 8 non sembra pi249 impossibile cosa serve ai nerazzurri

© Internews24.com - Inter Champions League, la corsa alle prime 8 non sembra più impossibile. Cosa serve ai nerazzurri

Leggi anche: Champions League notte di fuoco per il Real Madrid dopo il ko col Celta | Xabi Alonso ora rischia davvero

Leggi anche: Formazioni e statistiche della Champions League

inter champions league corsaCALCIO Inter, quanti punti servono per blindare gli ottavi di Champions League - Serviranno solidità, continuità e una reazione di carattere per chiudere la League Phase nelle prime otto posizioni. Lo riporta statoquotidiano.it

inter champions league corsaChampions League: le italiane e il cammino verso gli ottavi e i playoff. Chi passa e chi invece rischia di uscire - La Champions League 2025 ha chiuso la sesta giornata della fase campionato . Da sport.tiscali.it