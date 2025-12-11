Inter | Acerbi salta la Supercoppa Calhanoglu non parte per Genova Le condizioni e i tempi di recupero

L'Inter affronta con preoccupazione le assenze di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, dopo gli infortuni subiti nel match contro il Liverpool. Mentre Acerbi salta la Supercoppa, Calhanoglu non partirà per Genova, evidenziando le sfide di recupero e le incognite sui tempi di rientro.

Una bella e una brutta notizia per Cristian Chivu e per la sua Inter dopo gli infortuni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu nel match perso contro il Liverpool. La brutta riguarda Acerbi: per lui risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Tradotto: almeno un mese di stop dopo l’infortunio nel match contro il Liverpool. La bella quindi riguarda Calhanoglu: il centrocampista non fa al momento risonanza perché sta meglio. Di sicuro salterà la trasferta di Genova contro il Genoa e il club valuterà di giorno in giorno in vista di Riyad, dove si svolgerà la Supercoppa Italiana e dove ci sono buone possibilità che ci sia, come riporta Sky Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it