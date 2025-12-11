Intelligenza artificiale | l’ecosistema italiano cresce con FAIR

Nel corso della Conferenza Finale del progetto FAIR – Future Artificial Intelligence Research, in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre 2025, è stato presentato l'ecosistema nazionale ricerca – impresa che si è sviluppato intorno alla Fondazione durante i tre anni di attività finanziati dal PNRR. FAIR, ente di diritto privato senza scopo di lucro e Hub nazionale per la ricerca avanzata sull' Intelligenza Artificiale, ha coordinato un partenariato distribuito in tutta Italia che oggi comprende 136 tra università, enti di ricerca e imprese, un risultato che rappresenta una delle eredità più significative del progetto.

