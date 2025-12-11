Insulto sessista alla direttrice di gara Calciatore squalificato per tre mesi e mezzo

Un calciatore del Montallese è stato squalificato per tre mesi e mezzo a causa di insulti sessisti rivolti a una direttrice di gara donna. Il giudice sportivo ha preso questa decisione dopo che Enea Hamiti ha rivolto commenti inappropriati durante una partita di terza categoria, evidenziando la gravità degli atteggiamenti discriminatori nel calcio amatoriale.

Squalifica di tre mesi in terza categoria per insulti sessisti all'arbitro donna. Il giudice sportivo ha fermato il calciatore Enea Hamiti, in forza al Montallese, perché “dopo la notifica del provvedimento di espulsione comminata a un proprio compagno di squadra, si avvicinava al direttore di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

"Vai a casa a lavare i piatti". Non brilla per originalità l'insulto sessista che domenica, 7 dicembre, un tifoso ha urlato all'arbitra di una partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4-3. A pronunciarlo, in realtà, non è stato un tifoso qualu

«Vai a lavare i piatti», l'insulto sessista dalla tribuna contro l'arbitra Arianna Quadro. Come ha reagito il pubblico – Il video

