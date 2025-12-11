Insulti dopo partita di calcio | Ci sia un incontro tra le due società

Dopo una recente partita di calcio, si sono verificati insulti e comportamenti inappropriati tra le squadre coinvolte. L’Associazione Sportiva Dilettantistica dell’Oratorio Don Guanella di Scampia ha pubblicamente condannato il linguaggio offensivo rivolto alle atlete del Napoli Women, chiedendo un incontro tra le due società per affrontare la questione e promuovere il rispetto nello sport.

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo letto il post con cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica dell’Oratorio Don Guanella di Scampia ha preso pubblicamente le distanze dal comportamento e dal linguaggio profondamente offensivo e volgare espresso da alcuni tesserati nei confronti delle atlete del Napoli Women. Abbiamo apprezzato l’annuncio di provvedimenti e di importanti iniziative di sensibilizzazione. Proponiamo che tra queste iniziative ci sia quanto prima un incontro tra rappresentanti delle due società, perché da questa vergogna nasca lo sforzo per gettare un seme positivo, per una vera svolta educativa su temi e argomenti che non possono ammettere dubbi o diverse interpretazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Insulti dopo partita di calcio: “Ci sia un incontro tra le due società”

Dall'eliminazione di Nancy Brilli agli insulti e gli auguri di morte a Rossella Erra. Cosa è successo sui social dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti. Stasera a Chi L’Ha Visto: “Scusatemi tutti” Vai su X

Napoli, insulti sessisti dopo la partita, molestie anche sui social delle calciatrici. Atlete invitate al Comune - "Agli insulti della partita, è seguita la diffusione sui social di contenuti offensivi da parte degli stessi ragazzi e da contatti privati con nuove molestie". Riporta fanpage.it

“Le avete prese, p***ane”. Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita: “Vogliamo i reggiseni” - Sui social insulti alle calciatrici U17 del Napoli Women da parte dei giovani U14 del Don Guanella al termine di un'amichevole ... Lo riporta fanpage.it