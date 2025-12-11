Insulti choc alla Napoli Women U17 Colella | Gravissimo episodio

Un grave episodio di insulti sessisti e omofobi rivolti alle calciatrici della Napoli Women U17 ha suscitato sdegno e preoccupazione. Colella condanna fermamente l’accaduto e annuncia l’implementazione di un progetto educativo nelle scuole metropolitane per promuovere il rispetto di genere e contrastare comportamenti discriminatori.

Colella condanna gli insulti sessisti e omofobi alle calciatrici della Napoli Women U17 e annuncia un progetto educativo sul rispetto di genere nelle scuole metropolitane. Il Consigliere delegato allo Sport e ai Giovani della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, condanna con fermezza il gravissimo episodio di insulti sessisti e omofobi rivolti alle atlete della squadra Under 17 del Napoli Women durante e dopo un incontro sportivo contro una compagine maschile under 14, come denunciato dalla società. “L’episodio denunciato dalla Napoli Women è inaccettabile e profondamente deplorevole”, dichiara il Consigliere Sergio Colella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Insulti choc alla Napoli Women U17, Colella: “Gravissimo episodio”

Esplode l'ennesimo caso di malasanità a #siracusa, tra insulti e attese infinite la denuncia choc: "Sembrava un lager, non un luogo di cura". Per tutelare il diritto alla salute e alla dignità, chiesto l'intervento urgente del Ministero della Sanità - facebook.com Vai su Facebook

#Folorunsho e #Hermoso, scambio di insulti shock durante #CagliariRoma: scoppia la rissa in campo Vai su X

Insulti choc a calciatrici Napoli Women under 17, condanna di Colella - Necessaria formazione nelle scuole’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli. Si legge su expartibus.it

“Le avete prese, p***ane”. Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita: “Vogliamo i reggiseni” - Sui social insulti alle calciatrici U17 del Napoli Women da parte dei giovani U14 del Don Guanella al termine di un'amichevole ... Scrive fanpage.it