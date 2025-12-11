Insulti a Mattarella e al Papa sui social | denunciato un cittadino salernitano

Un cittadino salernitano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver pubblicato sui social insulti e minacce rivolti al Presidente Mattarella, al Papa Leone IVX, alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale di Salerno. L’intervento, condotto dalla DIGOS, ha portato alla deferimento alla procura per i contenuti offensivi e minatori diffusi online.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato, attraverso personale della DIGOS della Questura di Salerno ha deferito alla locale Procura della Repubblica un cittadino residente nel capoluogo, ritenuto responsabile della pubblicazione di numerosi post offensivi e dal contenuto minatorio indirizzati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Sommo Pontefice Leone IVX, alle Forze dell’Ordine e all’Amministrazione comunale di Salerno. Nel corso della quotidiana attività di monitoraggio della rete, gli investigatori hanno individuato un profilo Facebook sul quale erano stati pubblicati diversi contenuti dal carattere fortemente ingiurioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Insulti a Mattarella e al Papa sui social: denunciato un cittadino salernitano

