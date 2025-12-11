‘Inside Gargano' fa tappa a Cagnano Varano Monte Sant' Angelo e Ischitella

‘Inside Gargano’ prosegue il suo itinerario nel cuore della Puglia, portando spettatori a scoprire Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo e Ischitella. La rassegna unisce videomapping, narrazione multimediale e valorizzazione del patrimonio storico, offrendo un’esperienza immersiva e culturale nelle suggestive location del Gargano. Venerdì 12 dicembre, piazza Giannone a Cagnano Varano si trasformerà in un palcoscenico di luci e arte.

Nuove tappe per 'Inside Gargano – Viaggio nel cuore della Puglia'. La rassegna, che unisce videomapping, narrazione multimediale e valorizzazione del patrimonio storico, proseguirà venerdì 12 dicembre a Cagnano Varano, dove piazza Giannone sarà illuminata dalle 19 alle 21 da proiezioni artistiche.

