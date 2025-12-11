Insegnante di sostegno di Castellammare di Stabia a processo per reati sessuali nei confronti di sette minorenni

Un’insegnante di sostegno di Castellammare di Stabia è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver commesso reati sessuali nei confronti di sette studenti minorenni. L’episodio ha suscitato scalpore nella comunità locale e sollevato questioni sulla tutela e la sicurezza degli studenti nelle scuole.

Un’insegnante di sostegno di Castellammare di Stabia, vicino a Napoli, è stata rinviata a giudizio per diversi reati nei confronti di sette studenti della scuola media in cui lavorava. Tra i capi d’accusa a suo carico ci sono maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Nel processo il ministero dell’Istruzione e le famiglie dei ragazzi coinvolti si costituiranno come parte civile. La prima udienza si terrà il 23 marzo. L’insegnante di Castellammare di Stabia era stata aggredita dai parenti dei ragazzi. La professoressa, trentotto anni, era finita in manette a gennaio; attualmente si trova agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Insegnante di sostegno di Castellammare di Stabia a processo per reati sessuali nei confronti di sette minorenni

Il gip del tribunale di Torre Annunziata, Emanuela Cozzitorto, ha rinviato a giudizio una insegnante di sostegno 38enne, accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, reati commessi ai dann

