Inrca nel 2024 migliora la qualità delle cure nelle strutture marchigiane

Anconatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, i dati del Programma nazionale esiti (Pne) evidenziano un significativo miglioramento della qualità delle cure nelle strutture Inrca delle Marche, contribuendo a rafforzare la fiducia nei servizi sanitari della regione.

ANCONA – I dati del Programma nazionale esiti, meglio noto con l’acronimo di Pne, relativi al 2024, confermano un netto miglioramento della qualità delle cure nei presidi Inrca delle Marche. Si tratta di un trend positivo già evidente dal 2023, grazie a interventi organizzativi mirati e percorsi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

