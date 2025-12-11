Innovazione Folladori Sisal | Per imprese è fondamentale trovare identità

L'innovazione rappresenta una sfida cruciale per le imprese, che devono trovare la propria identità in un contesto in rapido mutamento. Folladori di Sisal sottolinea come il futuro sia segnato da un'evoluzione rapida e radicale, guidata dall'intelligenza artificiale, che richiede adattamento e visione strategica.

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - "Il futuro cambia in maniera radicale e veloce, con un'accelerazione propulsiva che arriva dall'intelligenza artificiale. Capire chi si è è dunque fondamentale per le imprese. Crediamo che la cosa più importante per un'azienda come noi sia capire che l'innovazione fa parte di chi si è, dei comportamenti". Lo ha sottolineato Camilla Folladori, chief strategy officer flutter Sea di Sisal, nel suo intervento alla quarta edizione di FutureS, l'evento organizzato da Sisal per confrontarsi con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all'innovazione digitale.

