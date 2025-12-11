Inneggiano alle BR e cantano morte al Pm | band ‘P38’ assolta

Una band chiamata ‘P38’ è stata assolta dopo aver inneggiato alle Brigate Rosse e cantato “morte al Pm”, con il giudice che ha evidenziato come il testo non contenga espressioni offensive nei confronti di Aldo Moro. La decisione ha sollevato discussioni sulla libertà di espressione e i limiti della satira musicale.

Nel dispositivo si legge che ''il contenuto della canzone non contiene espressioni offensive nei confronti di Aldo Moro''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Inneggiano alle BR e cantano “morte al Pm”: band ‘P38’ assolta

Inneggiano alle BR e cantano "morte al PM": la band "P38" assolta dalle toghe - Il gruppo, che prende il nome dalla storica pistola usata dai manifestanti degli Anni di Piombo, ora si vittimizza dicendosi colpito da repressione ... Lo riporta msn.com