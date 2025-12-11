Infortunio Dumfries ko sicuro a Genova Ma può rientrare solo…

L'infortunio di Dumfries mette a rischio la sua presenza nella prossima partita a Genova. La decisione sulla sua eventuale ripresa dipenderà dai tempi di recupero, rendendo incerto il suo impiego. La notizia tocca da vicino la squadra, che dovrà trovare soluzioni alternative per la sfida in programma domenica.

L'emergenza infortuni in casa Inter si aggrava con le incertezze sul rientro dell'esterno olandese Denzel Dumfries, ancora fermo ai box a causa di un problema alla caviglia. La sua assenza prolungata rappresenta un ulteriore grattacapo per l'allenatore Cristian Chivu, che ha già perso due titolari nella recente sfida di Champions League. Stop forzato: niente Genoa e a rischio Riad. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non vi è ancora alcuna certezza sulla data del rientro in campo dell'esterno.