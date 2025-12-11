Infortunio Calhanoglu il turco si è fermato in tempo? La speranza dietro gli esami di oggi

Infortunio Calhanoglu, il centrocampista turco ha subito un problema durante l'allenamento o la partita. Oggi sono in corso gli esami che potranno chiarire l'entità dell'infortunio e le sue condizioni. La speranza dei tifosi e della società è che si sia fermato in tempo e che possa tornare in campo al più presto.

Inter News 24 : ecco cosa filtra sulle sue condizioni. La sconfitta di misura rimediata contro il Liverpool ha lasciato scorie pesanti in casa Inter, non solo per il risultato che complica il cammino in Champions League, ma soprattutto per le condizioni di salute dei suoi uomini chiave. Hakan Calhanoglu spera di non essersi fatto nulla di grave: è questo il pensiero fisso che aleggia ad Appiano Gentile, condiviso dallo staff tecnico di Cristian Chivu e da tutta la tifoseria nerazzurra, ben consapevole di quanto il regista turco sia fondamentale per gli equilibri della squadra.

