Infortunio Bellanova l’Atalanta perde il suo esterno | lungo stop previsto per l’ex Inter

L'infortunio di Bellanova rappresenta un duro colpo per l'Atalanta, che dovrà fare a meno del suo esterno per un lungo periodo. La lesione al bicipite femorale richiederà tempi di recupero prolungati, influenzando il reparto offensivo della squadra. Un’assenza importante che potrebbe incidere sulle prospettive stagionali della Dea.

Inter News 24 Infortunio Bellanova, la Dea perde una pedina fondamentale: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero lunghi. Brutte notizie per l'Atalanta e per Raffaele Palladino, tecnico classe 1984 che sta guidando la squadra in una stagione ad alta intensità tra Serie A e Champions League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno Raoul Bellanova, classe 2000 e prodotto del vivaio dell'Inter, sarà costretto a un nuovo stop dopo l'infortunio accusato nel primo tempo della sfida europea contro il Chelsea. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di grado compreso tra il primo e il secondo livello al bicipite femorale destro, un problema che comporterà uno stop stimato tra le quattro e le cinque settimane.

