Infortunio Acerbi la Supercoppa è solo un miraggio | svelato quel gesto nel tunnel che ha gelato Chivu e lo staff

Internews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Acerbi durante la Supercoppa ha sorpreso tutti, lasciando il team senza una delle sue colonne. Un gesto nel tunnel ha rivelato la gravità del problema, sconvolgendo Chivu e lo staff e mettendo a rischio la partecipazione alla competizione.

Inter News 24 . Il retroscena. Quella smorfia di dolore, accompagnata da un gesto inequivocabile con la mano nel tunnel di San Siro, era già una sentenza prima ancora del fischio finale. In casa Inter, l’atmosfera è pesante all’indomani della sfida di Champions League contro il Liverpool, ma non per il risultato del campo. A preoccupare Cristian Chivu e tutto lo staff tecnico sono le condizioni di Francesco Acerbi. Il veterano della retroguardia, costretto al cambio forzato durante il match contro i Reds, attende ora il riscontro degli esami strumentali, ma il pessimismo regna sovrano ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com

