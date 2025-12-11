Infortunio Acerbi la Supercoppa è solo un miraggio | svelato quel gesto nel tunnel che ha gelato Chivu e lo staff

L'infortunio di Acerbi durante la Supercoppa ha sorpreso tutti, lasciando il team senza una delle sue colonne. Un gesto nel tunnel ha rivelato la gravità del problema, sconvolgendo Chivu e lo staff e mettendo a rischio la partecipazione alla competizione.

Inter News 24 . Il retroscena. Quella smorfia di dolore, accompagnata da un gesto inequivocabile con la mano nel tunnel di San Siro, era già una sentenza prima ancora del fischio finale. In casa Inter, l’atmosfera è pesante all’indomani della sfida di Champions League contro il Liverpool, ma non per il risultato del campo. A preoccupare Cristian Chivu e tutto lo staff tecnico sono le condizioni di Francesco Acerbi. Il veterano della retroguardia, costretto al cambio forzato durante il match contro i Reds, attende ora il riscontro degli esami strumentali, ma il pessimismo regna sovrano ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Acerbi, la Supercoppa è solo un miraggio: svelato quel gesto nel tunnel che ha gelato Chivu e lo staff

