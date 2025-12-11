Infortunio Acerbi i tempi di recupero e tutte le partite che salterà il difensore nerazzurro

L'infortunio di Acerbi ha colpito l'Inter, costringendo il difensore a uno stop di almeno un mese. L'assenza si farà sentire nelle prossime partite, tra cui la sfida contro il Genoa, la Supercoppa e altre sfide decisive di campionato. Ecco i dettagli sui tempi di recupero e le gare che il giocatore salterà.

di Lorenzo Vezzaro Infortunio Acerbi, il centrale dovrà restare ai box per almeno un mese: fuori contro Genoa, Supercoppa e sfide chiave di campionato. L’esito degli esami ha confermato la diagnosi più temuta in casa nerazzurra: Francesco Acerbi, difensore classe 1988 e punto di riferimento per l’Inter, dovrà fermarsi per un periodo non inferiore alle quattro settimane a causa di un risentimento al bicipite femorale destro. Un infortunio che modifica in modo significativo la gestione delle rotazioni di Cristian Chivu, costretto ora a programmare un intero ciclo di partite senza uno dei suoi leader. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Acerbi, i tempi di recupero e tutte le partite che salterà il difensore nerazzurro

UFFICIALE – Infortunio Acerbi, l’esito degli esami del difensore nerazzurro Vai su X

? Inter, doppio infortunio a pochi giorni dalla Supercoppa per Calha e Acerbi | I tempi di recupero ? https://www.calciostyle.it/competizioni/champions-league/inter-doppio-infortunio-a-pochi-giorni-dalla-supercoppa-per-calha-e-acerbi-i-tempi-di-recupero?fs - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: LIVE Inter-Liverpool 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | annullato un gol ai Reds Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

Leggi anche: LIVE Inter-Liverpool 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | Szoboszlai porta avanti i Reds dal dischetto

Gli esami di Acerbi dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: cos'ha il centrale, quando torna e i tempi di recupero - L'Inter ha annunciato l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Francesco Acerbi: l'ex laziale ha riportato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Secondo goal.com

Inter, Acerbi out almeno un mese: si rivedrà solo nel 2026. Calhanoglu spera nella Supercoppa Italiana - È questo il responso sui tempi di recupero del difensore dopo gli esami strumentali al quale si è sottoposto nella mattina di oggi. Si legge su msn.com