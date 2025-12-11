Infortunio Acerbi arrivederci al 2026 Ma l’obiettivo del difensore è chiaro

L’infortunio di Acerbi preannuncia un lungo stop, con un ritorno stimato solo nel 2026. Nonostante l’assenza forzata, il difensore ha le idee chiare sul proprio obiettivo: tornare in campo il prima possibile. La notizia segna un momento delicato per il calciatore e la sua squadra, che dovranno affrontare questa sfida con determinazione.

Inter News 24 Infortunio Acerbi: ritorno previsto solo per il prossimo anno, anche se l’obiettivo del centrale difensivo di Chivu pare essere molto chiaro. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore italiano Francesco Acerbi hanno purtroppo confermato le peggiori ipotesi per mister Chivu e per l’ Inter. Il giocatore ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale destro, un infortunio che priverà l’allenatore Cristian Chivu di uno dei suoi pilastri difensivi per almeno un mese. Il difensore tornerà in campo solo nel 2026 e sarà costretto a saltare una serie di impegni cruciali per i nerazzurri, a partire dalla Supercoppa Italiana che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita, oltre a diversi delicati scontri diretti in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com