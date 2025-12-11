Infortunio Acerbi arriva il verdetto degli esami | quando tornerà a disposizione il centrale difensivo

L'infortunio di Acerbi, avvenuto durante la partita contro il Liverpool, ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e la squadra. Dopo gli esami, è stato confermato un risentimento al bicipite femorale. Ecco le ultime novità sui tempi di recupero e quando il difensore centrale potrà tornare in campo.

Francesco Acerbi, difensore centrale classe 1988 e colonna dell'Inter per esperienza e leadership, è stato costretto al cambio nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool dopo aver accusato un fastidio muscolare. L'uscita immediata dal campo aveva già fatto intuire la possibile gravità dell'infortunio, confermata poi dagli esami strumentali svolti nella giornata odierna.

