Infortuni Inter Chivu perde sei giocatori verso Genoa e Supercoppa Le ultime

L'Inter affronta un momento difficile a causa di numerosi infortuni che coinvolgono i propri giocatori. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, rischia di dover fare i conti con una rosa ridotta per le prossime sfide contro il Genoa e in Supercoppa, complicando i piani della squadra in vista delle importanti partite.

Inter News 24 Infortuni Inter, il tecnico Cristian Chivu rischia di affrontare sia il Genoa sia la Supercoppa con una rosa ridotta. L’avvicinamento dei nerazzurri alla sfida contro il Genoa e alla successiva Supercoppa italiana si complica ulteriormente sul fronte degli infortuni. Come riportato da Tuttosport, Cristian Chivu, tecnico rumeno dell’Inter, dovrà fare i conti con almeno sei assenze certe e con la concreta possibilità di perdere un quarto della rosa anche nella trasferta di Riad, dove la squadra partirà mercoledì. I casi più delicati riguardano Francesco Acerbi, difensore centrale classe 1988, e Hakan Calhanoglu, regista turco del 1994, entrambi costretti al cambio nel primo tempo contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortuni Inter, Chivu perde sei giocatori verso Genoa e Supercoppa. Le ultime

L’#Inter esce dalla Champions League non solo con la sconfitta, ma anche con due infortuni pesanti: #Calhanoglu e #Acerbi. Il nostro @raffaeleamato11 ci spiega la situazione - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, infortuni #Calhanoglu e #Acerbi: le news dopo il Liverpool #SkySport #SkySerieA #SerieA Vai su X

Inter, emergenza infortuni: Calhanoglu e Acerbi ko - Situazione delicata per Cristian Chivu in vista della Supercoppa Italiana. Secondo europacalcio.it

Inter, sconfitta e infortuni per Calhanoglu e Acerbi: quanto staranno fuori i due nerazzurri - In casa Inter ci si chiede quando Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi torneranno a disposizione. Si legge su spaziointer.it