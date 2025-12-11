Influenza sotto controllo Marinoni | Buona copertura coi vaccini picco verso fine anno

L'influenza stagionale si mantiene sotto controllo grazie alla buona copertura vaccinale, con un picco previsto tra Natale e l'inizio dell'anno nuovo. Marinoni conferma che la diffusione segue le previsioni, indicando una fase ancora in evoluzione prima della massima diffusione dei contagi.

“La stagione influenzale sta proseguendo in linea con le previsioni. Non siamo ancora giunti al picco dei contagi, che in genere è atteso fra Natale e l’inizio del nuovo anno”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, traccia il punto sull’andamento dei casi d’influenza dando uno sguardo in modo particolare al nostro territorio. È facile ipotizzare che un momento d’emergenza con aumento degli accessi al pronto soccorso si verifichi come ogni anno durante le festività, quando non ci sono i medici di famiglia. I pazienti maggiormente a rischio, naturalmente, “sono le persone fragili, che si spera si siano vaccinate”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Influenza sotto controllo, Marinoni: “Buona copertura coi vaccini, picco verso fine anno” - Il presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo traccia il punto sull’andamento della stagione influenzale “La stagione influenzale sta proseguendo in linea con le previsioni. Secondo bergamonews.it

Influenza aviaria, l'Istituto zooprofilattico: «In Italia la situazione è sotto controllo» - L'influenza aviaria che in Polonia ha contagiato oltre con 6 milioni e mezzo di animali in Italia è sotto controllo». Lo riporta ilmessaggero.it

Influenza, i bambini sardi i più colpiti La Sardegna emerge come la Regione più colpita con 13,08 casi ogni 1.000 abitanti, ma l'attenzione massima è sui giovanissimi: i bambini sotto i 4 anni risultano tre volte più a rischio rispetto alla media nazionale - facebook.com Vai su Facebook