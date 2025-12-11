Influenza e infezioni respiratorie aprono gli hotspot di Borgo Palazzo Romano e Calcinate

Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento delle infezioni respiratorie, le ASST del territorio attivano servizi dedicati a pazienti dai 6 anni in su con sintomi lievi. A partire da venerdì 12 dicembre, sarà operativo l’Hotspot Infettivologico dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, aprendo nuovi hotspot a Borgo Palazzo, Romano e Calcinate.

Con l'arrivo dei mesi invernali e il previsto aumento delle sindromi respiratorie, le Asst del territorio attivano servizi per i pazienti dai 6 anni in su, con sintomi lievi che necessitano di assistenza non di emergenza urgenza ASST PAPA GIOVANNI XXIII Sarà operativo da venerdì 12 dicembre l'Hotspot Infettivologico dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Potranno accedere al servizio pazienti dai 6 anni in su, con patologie respiratorie e influenzali di grado lieve che necessitano di assistenza non in emergenza-urgenza. Il servizio, attivo tutte le sere dalle ore 20 alle 24 e dalle ore 8 alle ore 24 nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi, non è ad accesso diretto.

La stagione influenzale sta entrando nel vivo. Secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ultima settimana, 585 mila italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie, compresa l'influenza: si tratta di 10,4 ca

