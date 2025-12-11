Influencer depressi in ansia e con pensieri suicidi molto più degli altri lavoratori | il nuovo studio e il parere dell’esperto

Uno studio di Creators 4 Mental Health e Lupiani Insights & Strategies rivela che gli influencer sono molto più soggetti a depressione, ansia e pensieri suicidi rispetto alla popolazione generale, evidenziando le sfide emotive specifiche legate alla loro professione.

Depressi, isolati e persino con pensieri suicidi. Un nuovo studio di Creators 4 Mental Health e Lupiani Insights & Strategies evidenzia come i creatori di contenuti abbiano problemi di salute mentale molto più della popolazione generale. La ricerca, pubblicata dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health e basata su 542 creator nordamericani, rivela un quadro complicato ancor più da pressioni finanziarie, instabilità degli algoritmi e assenza di confini tra vita privata e lavoro. Il 52% del campione coinvolto segnala ansia, il 35% ammette di soffrire di depressione e il 62% soffre di burnout occasionalmente o spesso.

