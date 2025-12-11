Infarto miocardico Patti al vertice | l’Emodinamica del Barone Romeo prima in Italia secondo Agenas
L’ospedale “Barone Romeo” di Patti si conferma leader in Italia nell’emodinamica per il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico acuto (Stemi), secondo i dati Agenas. La struttura si distingue per l’eccellenza delle sue prestazioni anche nel 2025, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama sanitario nazionale.
