Incontro in Confindustria tra imprese diplomazia economica e istituzioni finanziarie per scenari di espansione in Cina e Vietnam

Un incontro tra imprese, diplomazia economica e istituzioni finanziarie si è svolto a Pescara, promuovendo opportunità di espansione in Cina e Vietnam. L’evento ha illustrato scenari strategici e settori ad alto potenziale nei mercati asiatici, favorendo collaborazioni e investimenti per rafforzare la presenza delle aziende italiane in questi paesi.

Cina e Vietnam: l’incontro tra imprese, diplomazia economica e istituzioni finanziarie apre scenari di espansione in settori strategici e ad alto potenziale nella sede di Pescara di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L’iniziativa ha riunito imprese, rappresentanze diplomatiche, istituzioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dopo l’incontro di mercoledì 3 presso Confindustria e la mancanza di certezze sul futuro dello stabilimento feltrino e dei 115 lavoratori e lavoratrici diretti e dei 35 in appalto i sindacati Fim e Fiom di Belluno hanno richiesto un incontro in Regione per discutere - facebook.com Vai su Facebook

Roadshow “Internazionalizzazione e Competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”. 10 dicembre 2025 – ore 14:00 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Via Raiale 110 bis Pescara Confindustria Abruzzo Medio Adriatico insieme a SIMEST Vai su X

Incontro in Confindustria tra imprese, diplomazia economica e istituzioni finanziarie per scenari di espansione in Cina e Vietnam - L’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam” è stato organizzato in collaborazione con Simest, società del gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle i ... Si legge su ilpescara.it

Cina e Vietnam, l’incontro tra imprese, diplomazia economica e istituzioni finanziarie apre scenari di espansione - Si è svolto oggi presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi ... Segnala abruzzolive.it