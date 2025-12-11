Incontro con Cesare Tofani Flotilla e diretta con Gaza sabato a Torre Giulia

Sabato a Torre Giulia si terrà un incontro con Cesare Tofani di Flotilla e una diretta con Gaza, per approfondire la situazione in Palestina e a Gaza. L'evento mira a mantenere alta l'attenzione sulle recenti vicende e sulle sfide affrontate dalla popolazione locale, offrendo un punto di vista diretto e coinvolgente su quanto sta accadendo.

Tenere accese le luci su quanto sta accadendo in Palestina e a Gaza, con uno dei protagonisti diretti dell'avventura della Global Sumud Flotilla. Questo l'intento di Arci Zona Cuoio in occasione della Notte Rossa, la serata “calda” di circoli e Case del Popolo toscane, che sabato 13 sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

