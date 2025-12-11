Incipit Offresi arriva a Verbania | in biblioteca la prima tappa piemontese del talent letterario itinerante

Inizia a Verbania l'edizione piemontese di Incipit Offresi, il talent letterario itinerante dedicato a aspiranti scrittori. La manifestazione si svolge presso la biblioteca locale, offrendo un'opportunità unica per coloro che desiderano mettersi in gioco e condividere il proprio talento narrativo attraverso la scrittura di un incipit.

Pubblicare un libro, grazie a un incipit: il primo talent letterario itinerante è alla ricerca di aspiranti scrittori a Verbania. La prima tappa in Piemonte dell'undicesima edizione è in programma sabato 13 dicembre alle 16.30 alla biblioteca civica. Presentano Chiara Pacilli e Nicole Dubois con.