Incidente sul raccordo di Casalecchio auto incastrata sotto un camion | 2 feriti uno è gravissimo
Un incidente grave si è verificato sul raccordo di Casalecchio, coinvolgendo un'auto e un mezzo pesante. Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite, con uno di loro in condizioni gravissime. L'incidente ha causato disagi alla viabilità e richiede interventi di emergenza da parte delle autorità.
Bologna, 11 dicembre 2025 – Grave incidente sul raccordo di Casalecchio: un’ auto e un mezzo pesante si sono tamponati. Da una prima ricostruzione, pare che la vettura sia rimasta incastrata sotto il camion. Due i feriti che sono stati trasportati in ospedale uno in codice di media gravità e l’altro in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto impiegare un’autogru, i soccorsi sanitari e meccanici. Presenti anche le pattuglie della polizia Stradale e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 4, come comunicato da Autostrade, e il tratto tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso la A14 era stato temporaneamente chiuso intorno alle 20, provocando code in direzione dell'autostrada e traffico bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#Viabilità | #Incidente | Grande Raccordo Anulare ? Incidente risolto tra Casilina e Ciampino ? Appia @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X
Auto finisce fuori strada dopo un incidente sul raccordo. I soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul raccordo di Casalecchio, auto incastrata sotto un camion: 2 feriti, uno è gravissimo - Il tratto interessato è stato riaperto, dopo una chiusura che ha paralizzato il traffico e creato code ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO IN DIREZIONE A14 - R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA- Lo riporta trasporti-italia.com