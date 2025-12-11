Incidente sul lavoro in Fincantieri operaio fuori pericolo di vita

Un incidente sul lavoro si è verificato presso lo stabilimento Fincantieri, coinvolgendo un dipendente. L'operaio è stato prontamente soccorso e le sue condizioni sono state stabilizzate. L'ospedale San Martino ha fornito aggiornamenti sui pazienti ricoverati, assicurando che l'operaio coinvolto nell'incidente è fuori pericolo di vita.

L'ospedale San Martino ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei pazienti lì ricoverati negli ultimi giorni. In merito alle intossicazioni da monossido di carbonio, il più grave è un 84enne, che si trova in rianimazione.Per quanto riguarda invece il paziente di 50 anni arrivato in gravi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Grave operaio colpito in faccia da quadro elettrico di una tonnellata - Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook ... Da primocanale.it

Operaio travolto dal muletto in manovra, l'incidente sotto gli occhi dei colleghi: è grave - Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 11 dicembre, all'interno della ditta Fisep a Brendola, in provincia di Vicenza: un operaio è ... Riporta msn.com