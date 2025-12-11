Incidente stradale sulla provinciale auto finisce nel canale

Alle prime luci dell'alba, sulla SP11 nel comune di Fucecchio, si è verificato un grave incidente stradale tra due veicoli, con un'auto finita nel canale. I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti tempestivamente per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza la zona.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti prontamente alle ore 07:10 nel comune di Fucecchio sulla SP11, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, si è verificato un tamponamento tra un furgone e.

