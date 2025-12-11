Incidente mortale lungo la Provinciale auto finisce contro un camion

Nella notte si è verificato un grave incidente lungo la provinciale 502 verso Staffolo, coinvolgendo un'auto e un camion. Purtroppo, l'automobilista di 47 anni è rimasto incastrato sotto il veicolo pesante, causando la sua tragica morte. L'accaduto ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

STAFFOLO - Incidente mortale nella notte lungo la provinciale 502, la strada che porta a Staffolo. Una automobile si è scontrata con un autoarticolato e l’automobilista, un uomo di 47 anni, è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante. Inutili i soccorsi. È deceduto. L’incidente è avvenuto attorno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

