Incidente in autostrada tra Uboldo e Origgio 3 feriti e code verso Milano

Un incidente si è verificato sull'autostrada tra Origgio e Uboldo, provocando tre feriti e code in direzione Milano. L'incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico, richiedendo interventi di emergenza per i soccorritori. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando le misure necessarie per ripristinare la circolazione.

Incidente in autostrada tra Origgio e Uboldo, tre persone ferite e traffico rallentato in direzione Milano. Un incidente stradale tra due auto, alle 8 di questa mattina, ha provocato il ferimento di 3 persone, un ragazzo di 23 anni e due donne di 42 e 47 anni.

ATTENZIONE [10.12-17:30] #INCIDENTE #autostrada #A4 #Venezia- #Trieste CHIUSO TRATTO #Portogruaro - San Stino di Livenza in direzione #Venezia Uscita obbligatoria Portogruaro. Chiusa entrata di Portogruaro (allacciamento #A28 #A4), in direzion Vai su X

Attenzione, incidente in autostrada A21 in direzione Brescia all'altezza di Castelvetro Piacentino - facebook.com Vai su Facebook

Schianto all’alba in Autolaghi: tre feriti e traffico in tilt tra Origgio e Legnano - Incidente all’alba di oggi lungo l’Autolaghi, nel tratto tra Origgio Ovest e Legnano in direzione Varese. Lo riporta laprovinciadivarese.it