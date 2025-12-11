Incidente in autostrada tra Uboldo e Origgio 3 feriti e code verso Milano

Un incidente si è verificato sull'autostrada tra Origgio e Uboldo, provocando tre feriti e code in direzione Milano. L'incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico, richiedendo interventi di emergenza per i soccorritori. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando le misure necessarie per ripristinare la circolazione.

Incidente in autostrada tra Origgio e Uboldo, tre persone ferite e traffico rallentato in direzione Milano. Un incidente stradale tra due auto, alle 8 di questa mattina, ha provocato il ferimento di 3 persone, un ragazzo di 23 anni e due donne di 42 e 47 anni.

