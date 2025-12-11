Incidente in autostrada morta bimba di 2 mesi | rintracciato l’uomo che l’ha investita

Un grave incidente in autostrada ha causato la morte di una bambina di soli 2 mesi. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto, cercando di ricostruire i fatti attraverso testimonianze e ricostruzioni. Nel frattempo, è stato rintracciato l’uomo coinvolto nell’incidente.

Nelle prime ore successive a una tragedia stradale la ricerca della verità procede tra frammenti di testimonianze, ricostruzioni ancora parziali e versioni che non sempre coincidono. È ciò che sta accadendo dopo l’incidente avvenuto nella serata di sabato 6 dicembre sull’autostrada A5 Torino-Aosta, quando un tamponamento ha spezzato la vita della piccola Lucia, due mesi appena. Le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, stanno provando a ricomporre una dinamica complessa, resa ancora più delicata dalle parole contrastanti del principale indagato. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’uomo alla guida del furgone coinvolto nel tamponamento avrebbe spiegato ai suoi datori di lavoro di aver avuto un problema con un animale selvatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

