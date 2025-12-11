Incidente in A4 tra un camion e tre auto | 7 feriti e 9 km di coda

Un incidente lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia, tra un camion e tre auto, ha provocato sette feriti e una coda di circa 9 km. L'incidente si è verificato in direzione Milano, causando disagi e rallentamenti al traffico. Sulla dinamica stanno lavorando le forze dell'ordine e i soccorritori.

Incidente stradale lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia (direzione Milano): sono sette le persone rimaste coinvolte nello schianto. L'incidente tra un camion e tre auto è avvenuto intorno alle 6.15 di giovedì 11 dicembre all'altezza del Km 149, tra Dalmine e l'allacciamento A58 Tangenziale.

