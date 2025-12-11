Incidente fra tre camion | un ferito e traffico bloccato | FOTO

Poco prima delle 11 di oggi, giovedì 11 dicembre, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A13 Bologna-Padova, coinvolgendo tre camion. L’incidente ha causato un ferito e il blocco del traffico, creando disagi alla viabilità. Ecco i dettagli dell’accaduto e le conseguenze sulla circolazione.

Poco prima delle ore 11 di oggi, giovedì 11 dicembre, si è verificato un grosso incidente sull’autostrada A13 Bologna-Padova. Tre mezzi pesanti si sono tamponati a catena mentre viaggiavano in direzione nord, all’altezza del chilometro 23 tra le uscite di Bologna Interporto e Ferrara Sud. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

AGGIORNAMENTO | #incidente |A11 Coda di 10 km tra Bologna Arcoveggio e Ferrara sud ? Incidente che ha visto coinvolti 3 camion Segui qui i prossimi aggiornamenti: buff.ly/VUArFbN #Luceverde Vai su X

Tortoreto, incidente sulla bonifica: scontro camion-auto - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Tamponamento tra 3 auto lungo la SS18 | traffico in tilt

Leggi anche: Incidente a Venaria Reale | auto piomba sulle vetture parcheggiate conducente in ospedale

Incidente in A4, scontro tra 3 camion: autostrada bloccata tra Portogruaro e San Stino - Incidente in A4 tra Portogruaro e San Stino: tre mezzi pesanti coinvolti, traffico deviato e soccorsi sul posto. Riporta nordest24.it

Incidente frontale tra moto e camion: gravissimo il centauro - Grave incidente stradale giovedì 11 dicembre poco prima delle 14 lungo la Sp50, in via Madonna di Strada nella frazione di Medeuzza di San Giovanni ... Si legge su ilgazzettino.it