Incidente fra due camion | un ferito e traffico bloccato | FOTO

Oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 11, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A13 Bologna-Padova, coinvolgendo due camion. L’incidente ha provocato un ferito e ha causato il blocco del traffico, creando disagi e rallentamenti lungo la zona interessata. Ecco i dettagli dell’accaduto e le conseguenze sulla viabilità.

Poco prima delle ore 11 di oggi, giovedì 11 dicembre, si è verificato un grosso incidente sull’autostrada A13 Bologna-Padova. Tre mezzi pesanti si sono tamponati a catena mentre viaggiavano in direzione nord, all’altezza del chilometro 23 tra le uscite di Bologna Interporto e Ferrara Sud. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

AGGIORNAMENTO | #incidente |A11 Coda di 10 km tra Bologna Arcoveggio e Ferrara sud ? Incidente che ha visto coinvolti 3 camion



