Incidente fra due auto una si ribalta nel fossato Ferita una 75enne

Stamattina, 11 dicembre, in via Teodosio ad Arezzo, si è verificato un incidente tra due auto, con una delle vetture che si è ribaltata nel fossato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 per prestare assistenza, dopo che una donna di 75 anni è rimasta ferita nell’incidente.

I soccorritori del 118 sono dovuti intervenire stamani, 11 dicembre, in via Teodosio ad Arezzo, per un incidente che ha coinvolto due vetture. Un'auto è terminata fuori strada dopo l'impatto, ribaltandosi all'interno di un fossato che si trova lungo la carreggiata. Sul posto auto infermieristica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

