Incidente da brividi paracadutista resta impigliato nella coda dell’aereo

Un incidente spettacolare ha coinvolto un paracadutista durante un volo acrobatico in Australia, lasciando tutti i presenti col fiato sospeso. L'episodio, avvenuto nei cieli di Roma il 11 dicembre 2025, ha visto il paracadutista impigliarsi nella coda dell’aereo, generando momenti di grande tensione e preoccupazione.

Roma, 11 dicembre 2025 – Momenti di paura nei cieli australiani dove un volo acrobatico ha rischiato di finire in tragedia per un incidente da brivido. Durante il lancio dall’aereo un paracadutista è rimasto appeso a circa 4.600 metri di altezza da terra., dopo che il suo paracadute si è impigliato nella coda del velivolo da cui si stava lanciando. Il paracadutista è miracolosamente sopravvissuto solo grazie alla sua prontezza e alla capacità di non perdersi d’animo. Incidente da brividi, paracadutista resta appeso alla coda dell'aereo L’incidente. L'incidente avvenuto a Sud di Cairns Kernz durante un'acrobazia aerea, risale a settembre, ma le immagini sono state rilasciate solo ora dall'Autorità di controllo della sicurezza dei trasporti australiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net